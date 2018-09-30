Маск уйдет с поста главы совета директоров Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США и основатель Tesla Илон Маск урегулировали свой спор по делу о мошенничестве. Об этом сообщает CNBC News.

По данным телеканала, в рамках соглашения Маску придется покинуть пост главы совета директоров Tesla.

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Как отмечается, основателю Tesla также придется выплатить административный штраф в размере $20 млн.

При этом комиссия позволила Маску сохранить пост руководителя Tesla.

Ранее сообщалось, что Илон Маск отреагировал на обвинения в мошенничестве.