Официальный курс евро снизился на 81 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, уменьшился на 81,13 коп., до 76,22 руб., курс доллара уменьшился на 24,49 коп., до 65,59 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 49,97 коп., составив 70,37 руб.

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Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,4% и составил 2464,76 пункта.

Индекс РТС просел на 0,6%, до 1181,24 пункта.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04%, до $81,41 за баррель, ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,14%, до $72,22 за баррель.

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