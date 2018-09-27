Минфин США признал невозможность введения более жестких санкций против России

Помощник главы минфина США Маршалл Биллингсли заявил, что США не могут проводить против России такую же санкционную политику, как и против Ирана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после выступления Биллингсли в подкомитете палаты представителей по финансовым услугам.

По его словам, экономика России отличается от экономики тех стран, в отношении которых Соединенные Штаты ранее вводили санкции. Поэтому, отметил Биллингсли, США были вынуждены адаптировать свой подход.

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«США не могут, например, противостоять российской агрессии с тем же подходом, что к КНДР или Ирану. Экономика России крупна и хорошо интегрирована в мировую экономику, международную финансовую систему и мировые цепи поставок», — сказал Биллингсли.

Помощник главы минфина добавил, что Иран и Северная Корея десятилетиями были изолированы от международных финансовых систем. Биллингсли подчеркнул, что американскому казначейству пришлось «с хирургической точностью» использовать свои механизмы, чтобы добиться максимального давления на Россию и при этом не навредить международной экономике США.

Ранее сообщалось, что санкции США против госдолга России не примут до ноября.