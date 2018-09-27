Медведев рассказал, куда пойдут все деньги от пенсионных изменений

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что все деньги от мер по повышению пенсионного возраста в России должны пойти на обеспечение роста пенсий выше инфляции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Одна из наших задач — это рост пенсий выше инфляций, что является также национальной целью. Все деньги от повышения пенсионного возраста должны пойти на решение этой задачи», — сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что указанные средства позволят с января следующего года увеличивать пенсии на тысячу рублей в год.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об изменении пенсионной системы.