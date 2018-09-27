Кудрин призвал провести оценку ликвидности активов ФНБ
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что необходимо провести оценку ликвидности активов Фонда национального благосостояния. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Он напомнил, что функции Резервного фонда перешли к Фонду национального благосостояния.
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«Я хочу обратить ваше внимание, что теперь ФНБ — наш главный резерв, поэтому мы должны внимательно посмотреть на состояние активов Фонда национального благосостояния», — сказал Кудрин, выступая в Госдуме.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания Госдумы
Ранее сообщалось, что объем Фонда национального благосостояния за август текущего года увеличился в рублевом выражении на 316 млрд руб. и достиг 5,16 трлн руб.