Курс евро упал ниже 77 рублей

Курс евро к рублю снизился до 76 руб. впервые с 20 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро упал на 27 коп., до 76,99 руб.

Курс доллара повысился на 2 коп., до 65,82 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, уменьшился на 0,14 коп., до 77,38 руб., курс доллара снизился на 6,59 коп., до 65,75 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 3,57 коп., составив 70,99 руб.

Ранее собщалось, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку с 1,75–2% годовых до 2-2,25%.

В комитете по операциям на открытом рынке ФРС отметили, что дальнейшее увеличение ставки будет соответствовать устойчивому возрастанию экономической активности.