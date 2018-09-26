Россия подала жалобу в ВТО по спору с ЕС

В Минэкономразвития России заявили, что российская сторона подала в ВТО контр-апелляционную жалобу по спору с ЕС по третьему энергопакету. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Речь идет о мерах, решение по которым было вынесено третейской группой не в пользу России», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в ближайшее время стороны должны будут представить ответы на претензии друг друга.

В августе сообщалось, что Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала Россию в ключевых моментах спора с Евросоюзом по поводу его третьего энергопакета.

Как отмечалось, группа признала несостоятельной защитную позицию ЕС в части сертификации операторов.