МИД: США оказывают серьезное давление на Европу

Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что США оказывают серьезное давление на Европу по энергосотрудничеству с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Давление серьезное. Не первый день. Уже много лет американские представители ездят по европейским странам и диктуют им, как и с кем выстраивать энергетическое сотрудничество. Это абсолютно неприемлемый политический нажим», — сказал Грушко.

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Он напомнил, что Европа постоянно заявляет о своей самостоятельности в принятии решений.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай договорились о создании специальной платежной системы, которая будет работать в обход санкций США в отношении Ирана.