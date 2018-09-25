ЦБ выразил обеспокоенность ростом ипотеки с низким первоначальным взносом

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ беспокоит рост ипотеки с низким первоначальным взносом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что объем выдачи ипотеки демонстрирует большой рост.

«Нас беспокоит не столько в целом рост этого сектора, сколько рост его наиболее рискованного сегмента. Сейчас наиболее рискованный сегмент — сегмент с первоначальным взносом ниже 20%. С точки зрения финансовой стабильности это создает риски», — сказала Юдаева.

Ранее глава министерства строительства Владимир Якушев сообщил, что Минстрой не видит предпосылок для возникновения «пузыря» на ипотечном рынке.