Цена на нефть марки Brent превысила $81 впервые с 2014 года

Стоимость нефти марки Brent превысила $81 за баррель впервые с 21 ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,9%, до $81,17 за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,02%, до $72,21 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 39,09 коп., до 77,68 руб., курс доллара уменьшился на 9,03 коп., до 66,15 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 22,55 коп., составив 71,34 руб.



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