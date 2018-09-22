Путин и Лукашенко урегулировали «главный вопрос» переговоров в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонной беседы дополнительно обсудили и урегулировали главный вопрос повестки переговоров двух лидеров в Сочи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента.

Ранее глава Белоруссии назвал главным вопросом на сочинских переговорах проблему возврата денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет. Лукашенко заявлял, что в Сочи президентам удалось согласовать два варианта поставок нефтепродуктов из России.

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«В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Белоруссии средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Белоруссией за поставляемый природный газ компании «Газпром», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что главы государств уточнили ряд других вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал переговоры с Путиным тяжелыми, но результативными.