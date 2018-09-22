Лукашенко раскрыл два варианта поставок нефтепродуктов из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о согласовании со своим российским коллегой Владимиром Путины двух вариантов поставки российских темных нефтепродуктов, передает пресс-служба белорусского лидера.

По словам президента, из двух вариантов вскоре предстоит выбрать один наиболее подходящий.

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«Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе окончательно согласуем решение этого вопроса», — сказал Лукашенко.

Он также назвал вопрос о возврате денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет самым главным на переговорах в Сочи.

Ранее сообщалось, что Лукашенко выразил уверенность в скором получении транша ЕФСР в $200 млн.