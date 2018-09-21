Эксперт назвал цель ужесточения США санкций против Китая
Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков назвал цель введения санкций США против Китая. Об этом сообщает RT.
«Введение этих санкций по факту закупок у «Росвооружения» истребителей Су-35 и наших зенитно-ракетных комплексов С-400 — это только первая ласточка. Санкции против Китая будут расширяться. Главная цель — остановить стремительное научно-техническое развитие Китая. Это в первую очередь. Потому что это развитие угрожает монопольному положению США на международной арене — и в международных политических отношениях, и в экономических отношениях прежде всего», — сказал Холодков.
Он также отметил, что второстепенной целью является сокращение соперничества других стран в экономических областях.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении департамента обеспечения Минобороны Китая за связи с Россией.