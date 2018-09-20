Президент США Дональд Трамп подписал указ о реализации санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В частности, документ касается закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) и «Акта о поддержке свободы на Украине».

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Подписанный указ вводит запрет на выдачу займов или кредитов лицу, попавшему под санкции, на сумму более $10 млн на период в 12 месяцев.

Документ также предоставляет министру финансов США и другим ведомствам дополнительные полномочия для обеспечения выполнения санкций.

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