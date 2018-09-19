Компании ТЭК закупили в 2017 году в Тюменской области продукции на 2 млрд рублей

Тюменские ученые и предприятия внесли в 2017 году 139 предложений по импортозамещению в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время пленарного совещания «Глобальная трансформация нефтегазового рынка: энергия роста», которым открылся Тюменский нефтегазовый форум.

По словам губернатора, за последние десять лет свои производства в регионе разместили несколько иностранных компаний с мировым именем: Schlumberger, Bentec, Baker Hughes, Dynaenergetics и другие.

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«Кроме того, при поддержке научных и инновационных организаций предлагается высокотехнологичная продукция и инновационные решения для эксплуатации недр», - пояснил Моор.

Губернатор также рассказал, что компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) закупили в 2017 году в Тюменской области продукции на 2 млрд рублей.

«На 2018 год финансирование такой программы сохранено в полном объеме, а это значит, что предприятия, которые только рассматривают или уже планируют свою работу в нашем регионе, могут на нее рассчитывать», - сказал он.

По данным Моора, за первое полугодие 2018 года общий объем закупок нефтегазовыми компаниями у предприятий Тюменской области превысил 36 млрд. рублей.

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.