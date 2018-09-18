Минфин поддерживает план о дедолларизации экономики

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что Минфин поддерживает предложение о дедолларизации российской экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, поддерживаем. Никто не предлагает запрет на хождение доллара. Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», — сказал Моисеев.

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Он также отметил, что расчеты между третьими странами должны осуществляться в нацвалютах.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил о существовании плана по отказу от доллара.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у властей нет четких планов по дедолларизации.