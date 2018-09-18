Кабмин выделит почти 1 трлн рублей на развитие несырьевого экспорта

Власти намерены выделить почти 1 трлн руб. на развитие несырьевого экспорта до конца 2024 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».

Отмечается, что проект программы состоит из пяти разделов, касающихся поддержки экспорта промышленных товаров, продукции агрокомплекса, логистики международной торговли, экспорта услуг и системных мер развития международной кооперации и экспорта.

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Как стало известно, указанная программа позволит упростить визовый режима с целевыми странами на паритетной основе.

Ранее сообщалось, что Минстрой России оценил финансирование программы по развитию жилья и коммунальной инфраструктуры в стране в 2,5 трлн руб.