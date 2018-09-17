Власти могут разрешить микрокредиторам выдавать деньги из кассы

Банк России разработал законопроект, который разрешит микрофинансовым организациям (МФО) выдавать клиентам займы за счет средств из кассы. Об этом сообщает RNS со ссылкой на соответствующий документ.

Как стало известно, Центробанк предложил установить ежедневный лимит на выдачу наличных денег, ранее поступивших в кассы. МФО и ломбарды смогут выдавать до 1 млн руб, КПК и СКПК — до 2 млн руб.

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Отмечается, что каждый клиент МФО и ломбардов сможет получить только 50 тыс. руб. за одно посещение.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по финансовому рынку разрабатывает поправки в законодательство, согласно которым банкам и МФО запретят выдавать гражданам кредиты, если платежи по ним будут превышать половину дохода.