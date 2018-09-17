ЦБ зафиксировал снижение вкладов населения в банках

Вклады населения в российских банках за август текущего года снизились на 0,6%, до 27,4 трлн руб. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«В августе вклады населения снизились на 0,6%, их объем составил 27,4 трлн руб. (30,8% от совокупных пассивов банковского сектора)», — заявили в ЦБ.

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Отмечается, что за восемь месяцев 2018 года вклады населения выросли на 2,5%.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор проработал со всеми крупнейшими российскими банками меры на случай введения новых санкций США.

По словам главы ЦБ, регулятор может в качестве временного решения предложить послабления банкам.