ЦБ спрогнозировал рост ВВП на 3%

Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на уровне 2-3%. Об этом сообщается в докладе о денежно-кредитной политике, который опубликован на сайте регулятора.

По данным ЦБ, рост ВВП в 2021 году достигнет по базовому сценарию уровня 2-3%.

Как отмечается, в текущем году регулятор прогнозирует рост ВВП на уровне 1,5-2%.

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При этом в 2019 году Банк России ожидает рост ВВП на уровне 1,2-1,7%.

В свою очередь в 2020 году рост ВВП прогнозируется на уровне 1,8-2,3%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что темпы роста ВВП России в первом квартале следующего года могут опуститься ниже 1% в годовом выражении.