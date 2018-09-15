ЦБ повысил прогноз по ценам на нефть до $69

Банк России повысил базовый прогноз по ценам на нефть в 2018 году до $69. Об этом сообщается в докладе о денежно-кредитной политике, который опубликован на сайте регулятора.

По данным ЦБ, в текущем году цена на нефть ожидается на уровне $69 за баррель.

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Как отмечается, в 2019 году цена на нефть прогнозируется на уровне $60 за баррель.

При этом в 2020 году Банк России прогнозирует снижение цены на нефть до $55 за баррель.

В прошлом докладе ЦБ закладывал в базовый сценарий в 2018 году цену на нефть на уровне $67.

Ранее сообщалось, что ЦБ прогнозирует постепенное снижение цены на нефть до $55 в 2021-2022 годах.