Центробанк не будет покупать валюту для Минфина до конца декабря

Банк России продлит приостановку покупки валюты для Минфина на рынке до конца декабря текущего года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России принял решение продлить приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца декабря 2018 года», — заявили в ЦБ.

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Также Центробанк отметил, что решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин сообщил, что Центробанк может возобновить закупки валюты для Минфина, если в течение сентября будет наблюдаться снижение волатильности на глобальных рынках.