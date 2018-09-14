Россия начнет обмениваться налоговой информацией с ОАЭ и Багамами

Россия начнет обмениваться налоговой информацией с ОАЭ, Багамскими островами и Гонконгом. Об этом сообщается в материалах ФНС.

Общее число стран из списка государств, с которыми Россия обменивается налоговой информации, достигло 85.

Также стало известно, что к перечню стран, которые готовы обмениваться финансовой информацией с Россией в автоматическом режиме, прибавились Азербайджан, Аруба, Бахрейн, Вануату, Гренада, Макао, Сент-Китс и Невис.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба намерена внести Канаду и Республику Конго в список стран, не сотрудничающих с российским ведомством в сфере обмена информацией о налогообложении.