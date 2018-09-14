Украина обвинила Россию в отсутствии поставок воды в Крым

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия виновата в отсутствии поставок воды с Украины в Крым. Об этом сообщает RT.

«Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины», — сказал Климкин.

Ранее сообщалось, что украинская парламентская партия «Оппозиционный блок» потребовала от правительства Украины возобновить поставки пресной воды в Крым.

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Как стало известно, партия считает, что блокирование поставок воды является «геноцидом».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.