Минфин США может ввести санкции против российской компании «Сухой»

Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли заявил, что министерство рассматривает возможность введения санкций против российской корпорации «Сухой». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы изучаем (компанию) «Сухой». Разумеется, мы очень обеспокоены тем, что ее самолеты были использованы в химических атаках на невинных людей в Сирии», — сказал Биллингсли.

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Ранее сообщалось, что США внесли российскую компанию в санкционный список против КНДР.

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил введение санкций против российской компаний Volasys Silver Star в рамках ограничительных мер в отношении КНДР.