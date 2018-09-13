ЦБ Турции резко повысил ключевую ставку
Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 24% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Совет по денежно-кредитной политике принял решение повысить ставку по недельным операциям РЕПО с 17,75% до 24% годовых», — заявили в ЦБ.
После данного решения курс турецкой лиры к доллару США вырос на 5%.
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Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал изменять базовую ставку и сохранил ее на нулевом уровне.
Как стало известно, Банк Англии также не стал изменять базовую ставку.