В Раде потребовали от Киева возобновить поставки воды в Крым
Украинская парламентская партия «Оппозиционный блок» потребовала от правительства Украины возобновить поставки пресной воды в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, партия считает, что блокирование поставок воды является «геноцидом».
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Как отмечается, депутаты также потребовали отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Ранее Климкин заявил, что вода с Украины «никогда» не будет поставляться в Крым.
По его словам, украинская вода «никогда» не будет поставляться в Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.