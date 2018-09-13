В Раде потребовали от Киева возобновить поставки воды в Крым

Украинская парламентская партия «Оппозиционный блок» потребовала от правительства Украины возобновить поставки пресной воды в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, партия считает, что блокирование поставок воды является «геноцидом».

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Как отмечается, депутаты также потребовали отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Ранее Климкин заявил, что вода с Украины «никогда» не будет поставляться в Крым.

По его словам, украинская вода «никогда» не будет поставляться в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.