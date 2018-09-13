ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал изменять базовую ставку и сохранил ее на нулевом уровне. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%.

Ставка по депозитам осталась на уровне -0,4%.

Как стало известно, Банк Англии также не стал изменять базовую ставку.

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Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор видит факторы для повышения ключевой ставки.

Она подчеркнула, что на данный момент существует мало факторов для снижения базовой ставки ЦБ.