Советник президента предложил Франции строить отели на Дальнем Востоке

Советник президента Антон Кобяков и посол Франции Сильви Берманн совместно с представителями французского бизнеса обсудили возможности наращивания французских инвестиций в регионы Дальнего Востока, сообщает фонд «Росконгресс».

Форум вызвал большой интерес среди компаний Франции. Было отмечено, что на Дальний Восток приходится 30% всех иностранных инвестиций, которые приходят в Россию... Советник Президента РФ Антон Кобяков предложил французским инвесторам рассмотреть возможность организации производства в ДФО и строительства гостиниц высокого уровня во Владивостоке», — говорится в сообщении.

Встреча прошла на полях Восточного экономического форума, проходившего на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. По предварительным данным, на форуме подписано 220 соглашений на общую сумму 3 трлн рублей (сумма которых не является коммерческой тайной).