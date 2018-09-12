Фондовый рынок США открылся разнонаправленно

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones вырос на 0,03% и составил 25 980,05 пункта.

Индекс S&P 500 упал на 0,19%, до 2 882,49 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ понизился на 0,91% и составил 7 900,00 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 75,54 коп., до 80,64 руб., курс доллара уменьшился на 40,16 коп., до 69,57 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась по сравнению с показателем на среду на 55,63 коп., составив 74,55 руб.

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