Чистый отток капитала из России вырос почти в 3 раза

Чистый отток капитала из России в период с января по август текущего года вырос в 2,8 раза и составил $26,5 млрд. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-августе 2018 года, по оценке Банка России, составил $26,5 млрд ($9,6 млрд в январе-августе 2017 года)», — заявили в ЦБ.

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В свою очередь международные резервы России в результате операций платежного баланса увеличились на $36,1 млрд вследствие приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития повысило прогноз по чистому оттоку капитала из России на 2018 год до $41 млрд.