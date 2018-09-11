Tele2 планирует запустить пилотный проект по цифровизации рыбных ферм в Приморье

Для телекома и смежных отраслей цифровизация процессов в аквакультуре — относительно новая тема, заявил во время сессии «Аквакультура: первые шаги новой индустрии» на ВЭФ-2018 генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

«Мы видим большой потенциал в цифровизации процессов. В России в отличие от зарубежных компаний почти полное отсутствие цифровизации в этой области. Так, зарубежные предприятия создаются на территориях с устойчивым покрытием связи, с аналитическим аппаратом», - заявил Эмдин.

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В частности, по его словам, стандартная ферма в Австралии увешана разными датчиками — надводными и подводными, которые борются с кражами, фиксируют изменения внешней среды, прирост гидроресурсов, ведут учет солености воды, температуры и других показателей, которые важны именно для этого хозяйства.

«В России этого нет, тогда как это позволило бы увеличить продуктивность процессов, снизили риски потери из-за климатических изменений и позволило бы минимизировать риски краж», — отметил Эмдин.

По его словам, компания Tele2 готова выступить партнером в создании пилотной зоны. При этом проект может быть запущен в заливе Петра Великого на юге Приморского края. Он будет рассчитан на аквафермы, которые занимаются выращиванием гидроресурсов в прибрежных акваториях. По словам Эмдина, уже идут переговоры с первыми участниками проекта.