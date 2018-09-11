Число безработных в России снизилось на 1,2% за неделю

Численность безработных граждан в России с 29 августа по 5 сентября снизилась на 1,2% и составляет 671 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Астраханской, Тюменской, Новгородской, Омской, Новосибирской и Сахалинской областях, республиках Тыва и Алтай, Забайкальском и Алтайском краях.

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Повышение уровня безработицы произошло в Орловской, Кировской, Пензенской, Воронежской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Санкт-Петербурге.

На 5 сентября суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 105 064 человека.