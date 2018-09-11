Путин призвал зарубежных инвесторов на Дальнем Востоке отказаться от стереотипов

Президент России Владимир Путин призвал иностранных инвесторов, приходящих на Дальний Восток, отказаться от стереотипов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, сегодня дальневосточный регион открывает большие перспективы для бизнеса по большому спектру вопросов. Инвесторам важно ориентироваться на будущее, а не на вчерашний день.

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«Важно, чтобы зарубежные инвесторы, да и вообще любые инвесторы, приходящие на Дальний Восток, не находились, что называется, в плену стереотипов, а принимая решение, ориентировались не на вчерашний день, а на будущее», — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что Россия и Япония организуют миссию японского бизнеса на Дальний Восток.