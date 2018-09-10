Кабмин ожидает экспорт зерна в 2018 году на уровне 30 млн тонн

Вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что Россия сможет отправить на экспорт 30 млн тонн зерна в текущем сельскохозяйственном году. Об этом сообщает RNS.

«Согласно прогнозам специалистов, в целом по стране урожай зерновых ожидается вполне достаточный — порядка 105 млн тонн. Это позволит экспортировать около 30 млн тонн зерна и полностью обеспечить свои нужды, прежде всего в плане обеспечения хлебом населения и заготовки кормов для животноводства», — сказал Гордеев.

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Он также отметил, что урожайность зерна в 2018 году сократилась по сравнению с прошлым на 19%.

Ранее замглавы Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что министерство не видит оснований для введения экспортной пошлины на зерно.