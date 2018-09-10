Реальный эффективный курс рубля снизился на 7%

Реальный эффективный курс рубля в период с января по августу текущего года уменьшился на 7%, в августе — на 3,1%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Реальный курс рубля к доллару в августе снизился на 4,9%, к евро — на 3,8%.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 31,4 коп., до 80,67 руб., курс доллара увеличился на 83,99 коп., до 69,86 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 60,33 коп., составив 74,72 руб.

Ранее сообщалось, что доллар обновил максимум с марта 2016 года.

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