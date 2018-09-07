Ростуризм рассмотрит возможность исключения DANKO из реестра туроператоров

Начальник правового управления Федерального агентства по туризму Изо Арахамия заявила, что Ростуризм рассмотрит возможность исключения из единого федерального реестра туроператоров компании Danko. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Скорее всего, такое заявление означает, что компания решила уйти с туристического рынка. Сегодня Ростуризм будет рассматривать возможность исключения компании Danko из единого федерального реестра туроператоров», — сказала Арахамия.

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Ранее сообщалось, что российский туроператор Danko прекратил свою деятельность.

Начиная с 7 сентября текущего года компания прекратит все продажи. Все туры, которые начинаются с 8 сентября, будут аннулированы.

Как стало известно, клиенты Danko были застрахованы на 50 млн руб.