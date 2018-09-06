Кудрин ожидает сохранение волатильности рубля

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что волатильность рубля будет сохраняться на фоне ужесточения санкционной риторики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Волатильность (рубля) будет сохраняться, ну, и высокая неопределенность. Она также связана с ожиданием второго нового пакета санкций против России, связанных с киберпреступностью, а во-вторых — с учетом новых данных по «делу Скрипалей»: есть ожидания, что и второй этап санкций может быть болезненным», — сказал Кудрин.

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Ранее сообщалось, что Кудрин увидел предпосылки для повышения ставки Банка России.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 23,23 коп., до 79,36 руб., курс доллара уменьшился на 21,23 коп., до 68,25 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 1,22 коп., составив 73,25 руб.