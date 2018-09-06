Кудрин увидел предпосылки для повышения ставки ЦБ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что есть предпосылки для повышения ключевой ставки Банка России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы знаете, я меньше всего люблю предсказывать повышение ставок, это мое нелюбимое занятие. Сейчас с учетом повышенных рисков инфляции и прогнозируемого повышения инфляции в следующем году, как вы знаете, по официальным данным до 4,3%, конечно, определенные риски есть», — сказал Кудрин.

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Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор видит факторы для повышения ключевой ставки.

Она подчеркнула, что на данный момент существует мало факторов для снижения базовой ставки ЦБ.