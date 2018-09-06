Орешкин назвал минусы выхода России из ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия, выйдя из Всемирной торговой организации (ВТО), получит только негатив. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Надо ли России выйти из ВТО? Выйдя из ВТО, мы сейчас получим только негатив. Россия является членом ЕАЭС, Казахстан является членом ВТО, выйдя из ВТО, все товары пойдут через Казахстан, мы ничего не получим», — сказал Орешкин на Московском финансовом форуме.

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Он также добавил, что в этом случае Россия потеряет «нормальные каналы торговли» и экспортные рынки.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выйдет из Всемирной торговой организации, если ВТО не станет лучше относиться к американской стороне.