Орешкин: рост экономики России может опуститься ниже 1%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что темпы роста ВВП России в первом квартале следующего года могут опуститься ниже 1% в годовом выражении. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В первом квартале — может опуститься, ниже 1%», — сказал Орешкин.

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Ранее глава МЭР сообщил, что Минэкономразвития ожидает профицит федбюджета в текущем году около 1% ВВП.

Он также отметил, что министерство фиксирует «очень серьезное положительное сальдо текущего счета — больше 2% ВВП».

Орешкин также назвал сроки выхода темпов роста экономики России на 3%.