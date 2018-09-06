Медведев меняет пресс-секретаря

Руководитель аппарата российского правительства вице-премьер Константин Чуйченко проинформировал, что новым пресс-секретарем премьера Дмитрия Медведева станет первый заместитель главреда МИА «Россия сегодня» Олег Осипов, передает РИА «Новости».

По словам Чуйченко, бывший пресс-секретарь российского премьер-министра Наталья Тимакова ушла с поста на другую работу. Она рассказала, что в течение ближайшей недели будет работать вместе с Осиповым, чтобы ввести его в курс дела.

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Отмечается, что Тимакова также поблагодарила Медведева и объяснила свой уход желанием попробовать себя в другой сфере. Речь идет о ВЭБе.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о кандидатах, которые могут занять должность пресс-секретаря премьер-министра.