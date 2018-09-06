МЭР: государство может разделить с банками риски кредитования застройщиков

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил на Московском финансовом форуме, что правительство обсуждает программу кредитования жилищного строительства за счет частичного принятия риска государством. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«То, где мы видим очень большие риски, — это строительные отрасли, жилищное строительство, те структурные изменения, которые происходят, связанные с изменением модели финансирования, когда прямое привлечение средств населения, которое составляет несколько триллионов рублей, должно заместиться банковским кредитованием, а весь банковский портфель сейчас 1,5 трлн», — сказал Орешкин.

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По его словам, банковская система к таким структурным изменениям не готова.

«Наше предложение, и мы его активно обсуждаем в правительстве, — это создание специальной программы на базе принципов, по которой у нас работает программа кредитования малого и среднего бизнеса. Программа будет стимулировать банки кредитовать жилищное строительство за счет частичного принятия риска государством», — добавил Орешкин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что лидером по картельным сговорам в России является сфера строительства.