ПФР учел индексацию пенсий при подготовке проекта бюджета

Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил проект федбюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов с учетом индексации пенсий на 1000 руб. ежегодно с 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда, поступившем в «Газету.Ru».

«Было учтено среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на 1 000 руб. ежегодно при индексации с 1 января на 7,05% в 2019 году, на 6,6% и 6,3% в 2020 и 2021 годах соответственно и обеспечивающего рост к 2024 году пенсии указанной категории пенсионеров до 20 тыс. руб», — сказано в пресс-релизе.

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Как стало известно, социальные пенсии планируется проиндексировать с 1 апреля по индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

Ранее в ПФР назвали причину дефицита в проекте бюджета фонда.