МЭР повысило прогноз по чистому оттоку капитала из России более чем в два раза

Минэкономразвития повысило прогноз по чистому оттоку капитала из России на 2018 год до $41 млрд. Об этом сообщается в материалах ведомства.

«…Был повышен прогноз по оттоку капитала (сальдо финансового счета) на текущий год до $41 млрд с $18 млрд, ожидаемых ранее», — заявили в министерстве.

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Ранее сообщалось, что чистый отток капитала из России в период с января по июль 2018 года вырос в 2,5 раза и составил $21,5 млрд.

В Банке России подчеркнули, что сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами.