Евросоюз одобрил продление санкций против России

Представители стран Европейского союза (ЕС) одобрили продление на полгода санкций против российских физических лиц и компаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Постпреды на заседании комитета одобрили продление санкций на следующие полгода», — сказал источник.

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Такое решение было принято в среду, 5 сентября, на плановом заседании комитета постоянных представителей стран ЕС. Они обсуждали, в частности, меры противодействия России в связи с «подрывом суверенитета Украины».

Ранее заместитель главы российского МИДа Олег Сыромолотов заявил, что Россия не будет обращать внимания на новые санкции ЕС. Он объяснил такое решение тем, что «Россия развивается своим путем».