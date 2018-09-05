Монголия попросила у России кредит на 100 млрд рублей

Вице-премьер Алексей Гордеев по итогам рабочей встречи с вице-премьером Монголии Ульзийсайханы Энхтувшином заявил, что Монголия попросила у правительства России кредит на льготных условиях на 100 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что кредитные средства Монголия рассчитывает направить на развитие и модернизацию ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 в Улан-Баторе.

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Также стало известно, что участники встречи обсудили ход реализации программы создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай. Для первоочередной реализации были выделены три основных области — туризм, культура и охрана окружающей среды.

Ранее сообщалось, что банк БРИКС выделит России кредит на $1 млрд под инфраструктурные проекты в 2019 году.