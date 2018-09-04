Посол Украины назвал способы для остановки «Северного потока — 2»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что существует два способа остановить реализацию российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Европейская правда».

Он подчеркнул, что первым вариантом является принятие соответствующего решения на уровне ЕС.

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«Второй путь — это «булава» американских санкций против немецких компаний, вовлеченных в проект», — сказал Мельник.

Он добавил, что введение американских санкций является реальной перспективой.

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 начнет укладку газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Финляндии в ближайшие дни.