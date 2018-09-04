Власти могут привязать выдачу потребкредитов к семейному доходу

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что выдачу потребительских кредитов на крупные суммы могут привязать к величине семейного дохода. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Возможны новые требования к заемщикам, чтобы дестимулировать закредитованность. Мы готовим сейчас решение, связанное с соотношением семейного дохода и платежей по кредиту», — сказал Аксаков.

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Он также отметил, что осенью законопроект будет внесен, а на данный момент над ним проходит работа.

Ранее сообщалось, что долги россиян по кредитам превысили рост зарплат в два раза.

Как стало известно, рост объема потребительских кредитов в июне текущего года составил 15,9%.

В свою очередь реальные зарплаты россиян выросли только на 7,2%.