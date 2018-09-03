Минэнерго: поставки нефтепродуктов в Белоруссию нецелесообразны

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что министерство не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас предусмотрены индикативными балансами нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из Россию в Белоруссию, потому что Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в поставках российских нефтепродуктов в Белоруссию нет, потому что они могут просто экспортироваться», — пояснил Новак.

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Он также отметил, что в текущем году некоторые виды нефтепродуктов из России в Белоруссию все же поставлялись, потому что у стран единое экономическое пространство.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия перечисляет Белоруссии не все пошлины от реэкспорта российской нефти вопреки договоренностям.